Von unserem Korrespondeten Pol Daix

In einer spektakulären Partie, die an Spannung kaum zu überboten war, setzte sich der Favorit aus Düdelingen hauchdünn gegen Herausforderer Howald mit 5:4 durch. Somit gewinnt die Mannschaft aus der “Forge du sud” den sechsten Titel in Folge. Entscheidend war zum Schluss das Doppel, das die Paarung Michely/Fejer-Konnerth im entscheidenden fünften Satz mit 11:7 gegen Cekic/Dielissen gewann.