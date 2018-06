Am Dienstag beginnt das “Race Across America”. Radfahrer, darunter der Luxemburger Ralph Diseviscourt, werden rund 5.000 km von der West- zur Ostküste der USA zurücklegen – und das mit sehr wenig Schlaf. Das Tageblatt hat sich mit dem Sportmediziner Dr. Axel Urhausen über den Trend dieser Ultrarennen, die Herausforderungen und die Gefahren unterhalten. Und die Frage aufgeworfen, ob ein Arzt überhaupt dazu raten kann, an Ultrarennen teilzunehmen.

Tageblatt: Dr. Urhausen, was geht Ihnen als Arzt durch den Kopf, wenn Sie hören, dass ein Mensch 5.000 km am Stück mit dem Rad durch Wüste und über Berge fährt?

Dr. Axel Urhausen: Eines steht fest: Das macht man nicht für die Gesundheit, ...