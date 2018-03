Obwohl es sich in erster Linie um sie dreht, werden sie in der Anti-Doping-Bewegung oft vergessen: Die Sportler. Ein paar haben sich nun zusammengetan, um eine Charta mit den Rechten der Athleten zusammenzustellen. Der erste Entwurf wurde vergangene Woche auf dem Symposium der Welt-Anti-Doping-Agenur (WADA) in Lausanne vorgestellt. Auch in Luxemburg wird die Initiative positiv aufgenommen.