Alwin de Prins wird ab dem 1. Juni der erste Direktor des “Luxembourg Institute for High Performance in Sports“, kurz LIHPS. Das hat der Verwaltungsrat des LIHPS in seiner Sitzung vom 18. April entschieden. De Prins, ehemaliger Schwimmer und COSL-Mitglied, der dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, bekommt die Aufgabe, die neue Struktur aufzubauen und zu entwickeln.

Das LIHPS soll den Kaderathleten optimale Bedingungen bieten, damit diese ihren Sport auf einem möglichst hohen Niveau ausüben können. Neben der Nominierung von De Prins hat der Verwaltungsrat ebenfalls mitgeteilt, dass man im Bereich “préparation physique” mit Martin Zawieja zusammenarbeiten wird. Der ehemalige deutsche Gewichtheber hat 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul Bronze gewonnen und ist Experte für Trainingswissenschaften.