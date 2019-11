Von null auf Marathon-Plakate: Vor vier Jahren lief Nora Biever zum ersten Mal zwei Kilometer am Stück. Heute folgen dem Gesicht des „ING Night Marathon Luxembourg“ 29.400 Menschen auf Instagram.

„Laufsport betreiben zu 95 Prozent Hobbyläufer. Wir gehören nicht zur Elite. Aber uns verbindet die Liebe für das Laufen und etwas Verrücktheit.“ Mit diesem Grundgedanken repräsentiert Hobbyläuferin Nora Biever die sogenannte große Masse. Ihre Instagram-Präsenz und die „Normalo-Geschichte“ machten sie für das Team von Organisator Erich François zum optimalen Werbegesicht für das nationale Laufevent des Jahres.

Instagram: runfit_nora Im Sommer nahm Nora Biever am Casting des ING-Marathons teil. Die Organisatoren wählten das Foto der Luxemburgerin aus – seitdem ist ihr Gesicht bei sämtlichen Lauf-Messen zu sehen

Als die 33-jährige Nora Biever vor vier Jahren ihren ersten Zwei-Kilometer-Lauf erfolgreich absolvierte, hatte die sportliche Betätigung für sie damals nur einen Sinn und Zweck: Nach der Geburt ihres Sohnes wollte sich die junge Mutter in ihrem Körper wohler fühlen. „Es ging überhaupt nicht darum, für Wettbewerbe zu trainieren“, sagt sie. Durch die Verletzung einer Arbeitskollegin nimmt das Schicksal seinen Lauf: Ihr Chef meldet sie bei der Staffel des Luxemburg-Marathons an. „Ich bin beim Training nie länger als fünf Kilometer gelaufen. Den letzten Teil (9,2 km) lief ich in 53 Minuten. Nie hätte ich mir so etwas zugetraut.“ Es ist der Schlüsselmoment. Bis Ende 2019 kommen zehn Halb- und vier Marathons (Berlin, Hamburg, Prag und Koblenz) hinzu. In sechs Monaten will sie zum allerersten Mal die Fackeln im Petrusstal sehen – das ist ihr Ansporn. „Es hat (nach einer Stressfraktur und überfülltem Rennkalender) leider noch nie dafür gereicht. Es reizt mich einfach, die ganze Strecke einmal zu sehen.“

Diese Geschichte spricht an. Denn Biever steht für die Kategorie der Langdistanzen-Otto-Normalverbraucher. „Ich habe riesigen Respekt vor allen Eliteläufern. Sie leisten Großartiges.“ Während Eliud Kipchoge vor wenigen Wochen die magische Zwei-Stunden-Schallmauer über 42 km in Wien durchbrochen hat, ist Bievers großer Stolz eine Zeit von 4:32 Stunden über die gleiche Distanz beim Berliner Marathon. „Wir Hobbysportler machen diesen Sport neben dem Job und den Kindern. Ich für meinen Teil kann den Leuten auf meinem Profil zeigen: Ich habe es geschafft. Jeder sollte es versuchen.“

Tendenz steigend

Vor allem die Tendenz der Teilnehmerinnen am Juni-Lauf in der Luxemburger Hauptstadt ist steigend: Liefen vor fünf Jahren noch 1.808 Frauen dort über die halbe Distanz, waren es in diesem Frühling schon über 200 mehr. Trotzdem sind 60 Prozent ihrer rund 30.000 Follower männlich: „Das spiegelt wohl auch deren Überzahl an der Startlinie wider. Aber mit den Frauen auf meiner Liste pflege ich intensiveren Kontakt.“ Die meisten ihrer Instagram-Fans stammen aus Deutschland, gefolgt von den USA. Das Interesse für jegliche Themen in Bezug auf Läufe, Trainingsprogramme und Ausstattung ist riesig. „Es erstaunt mich immer wieder, wenn ich sehe, wie viele Asiaten meinem Profil folgen. Sie können zwar nicht verstehen, was ich schreibe, aber wir haben scheinbar alle die gleiche Leidenschaft.“

Das Verbundensheitsgefühl mit Laufbegeisterten aller Niveaus entwickelte sich bei der Luxemburgerin, als sie in den letzten drei Jahren in deutschen Social-Media-Gruppen auf Gleichgesinnte traf. „Es war nie mein Plan, mir etwas auf Instagram aufzubauen.“ Doch dank ihrer Klicks bei anderen Kilometersammlern wächst ihre Zahl an Followern schnell auf 4.000 Menschen an. Erst durch Verträge und gezieltes Zusammenarbeiten mit Sportartikelherstellern wird sie zu einer internationalen Persönlichkeit. Auf Englisch und Deutsch spricht sie die Zielgruppen direkt auf ihrer Fotostrecke an. „Bei großen Marathonmessen ist es schon ungewöhnlich, da ich es wahrnehme, wenn mich jemand beobachtet, weil er mich aus dem Internet kennt. Dass mich die Leute ansprechen, ist aber gar kein Problem für mich.“

2019 wirbt Biever in ihren Instagram-Postings u.a. für einen Kleidungshersteller aus Kopenhagen, deutsche Kopfhörer und eine Schuh-Leuchte für die dunklen Wintermonate. In den nächsten Wochen wird zudem ein Adventsgewinnspiel für den guten Zweck bei runfit_nora auftauchen. „Die Firmen kommen auf mich zu. Mir ist es wichtig, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich bin auch nicht daran interessiert, mehrere Kopfhörermarken zu promoten, da ich voll und ganz hinter dem stehe, was ich poste.“

Instagram: runfit_nora Der private Vorher-Nachher-Vergleich

Trotz des Ehrgeizes, den sie vor vier Jahren packte, hat sich an ihrer Einstellung nie etwas geändert. „Mein Hauptziel ist noch immer, gesund am Start stehen zu können.“ Drei bis fünf Trainingseinheiten pro Woche stehen auf dem wöchentlichen Programm der Sekretärin. Von Intervalltraining („obschon ich kein Freund davon bin“) über Läufen durch den Wald bis hin zum Höhenmeter-Sammeln und gesunden Tempoläufen variiert sie nach eigenen Ideen. „Ich habe es aufgegeben, mich an die Pläne eines Trainers zu halten. Das war einfach zu intensiv für mich. Jetzt verlasse ich mich auf meine Erfahrung.“ Das tun viele der #allchampions, die der ING Marathon mit seiner Werbekampagne und dem Gesicht von Nora Biever anvisiert, bestimmt auch.