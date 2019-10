Sportminister Dan Kersch ging am Freitagmorgen bei den Zahlen des Budgets ins letzte Detail – nur bei einer Frage blieb der LSAP-Politiker gekonnt wage …

Eigentlich ging es am Freitagmorgen um den Fünfjahresplan des Sportministeriums, Kredite und Investitionen für das Jahr 2020. Sportminister Dan Kersch betonte, dass in den nächsten Monaten die Ausbildung der Betreuer im Vordergrund stehe. Gleichzeitig werden der Elite zunehmend professionelle Expertenmeinungen, wie beispielsweise beim LIHPS (Luxemburg Institute for High Performance in Sports) aus dem Ausland, zur Verfügung gestellt werden können.

Die Höhe der Gesamtkredite des Sportministeriums, ausgenommen sind Personalkosten, beläuft sich 2020 auf 27.327.665 Euro. Gegenüber dem Jahre 2018 sind dies 35,37% mehr. Bis 2023 werden es sogar 57% mehr sein (31.684.249 Euro).

Doch brennend interessierte in der aktuellen politischen Situation auch ein anderes Thema: Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass in Kersch der Nachfolger des stellvertretenden Premierministers Etienne Schneider parteiintern bereits gefunden worden sei. Konkret war die Aussage des früheren Monnericher Bürgermeisters allerdings nicht: “Man soll zuerst einmal Etienne Schneider die Entscheidung überlassen, wann er sich zurückziehen will. Spekulationen bringen zu diesem Zeitpunkt nichts. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.”