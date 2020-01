Im letzten Jahr haben die Hauptstädter den einen oder anderen „Großen“ geärgert. Dies soll nun öfter der Fall sein. War letztes Jahr nach drei Spielen im Viertelfinale gegen die Amicale Schluss, will man diese Saison nicht schlechter abschneiden, der Blick geht nach oben.

Von Pol Daix

Vorbereitung

Schon wieder ein neuer Coach zu Saisonbeginn, und diesmal ein Bekannter hierzulande: Phil Dejworek hat in diesem Sommer die Verantwortung beim Racing übernommen, mit dem er schon mehrmals in Kontakt stand, geklappt hatte es jedoch nie. Auch verpflichtete man mit Devin White einen neuen Profi sowie zwei erfahrene Spieler der Sparta, nämlich Xavier Engel und Thierry Abdiu. Schmerzlich vermissen werden die Bartringer jedoch den besten luxemburgischen Werfer in den eigenen Reihen, Sam Ney, der sein Karriereende verkündet hat. „Es war eine echte Achterbahnfahrt“, lauten die ersten Worte von Dejworek, auf die Vorbereitung angesprochen.

„Es gab gute wie auch schwierige Momente. Wir sind wegen einiger Wechsel noch in einer Findungsphase, wir werden noch etwas Zeit benötigen, aber im großen Ganzen verlief es positiv“, so der Coach. Kapitän Scott Morton spricht trotz der zahlreichen Wechsel ebenfalls von einer positiven Entwicklung. „Es läuft, jedoch ist es nicht einfach – wieder ein neuer Coach, neue Systeme, neue Spieler. Doch wenn es losgeht, werden wir bereit sein.“

Erwartungen

„Dieses Jahr wird es schwer, unsere Leistung nochmals zu steigern. Unser Ziel ist es, die Top sechs wieder zu erreichen, aber es wird ein langer Kampf, in dem man auch das nötige Quäntchen Glück haben muss“, sagt der Coach, auf die Erwartungen angesprochen. Diesem Ziel stimmt auch Morton zu: „Die Liga ist in diesem Jahr ziemlich stark und ausgeglichen. Die Mannschaft sollte wieder in die Titelgruppe kommen, ohne jetzt unsere Erwartungen zu hoch anzusiedeln. Wir konnten letztes Jahr einige Teams überraschen, hoffentlich wird das diesmal nicht umgekehrt der Fall sein.“

Bezüglich des Pokals, wo der Racing in den letzten beiden Jahren in der ersten Runde die Segel streichen musste, hofft Morton auf Besserung: „Wir hoffen, dass wir da anknüpfen können, wo wir in der Nationale 2 schon einmal standen, dem Halbfinale. Dies wird jedoch sehr schwer, auch durch den Punktevorsprung für starke Zweitligisten.“

Tipp

Trotz des Karriereendes von Sam Ney hat sich der Racing mit Erfahrung durch Engel und Abdiu verstärkt, was in kritischen Situationen helfen kann. Sollte er Konstanz ins eigene Spiel bekommen, ohne eine Negativserie wie letztes Jahr zu kassieren, ist der Racing ein möglicher Final-Four-Kandidat. Man kann sich viel erwarten von einer homogenen Truppe, die sich auszeichnet durch Spielwitz, Erfahrung und einen enormen Zusammenhalt. dap