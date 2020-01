Nachdem die Escher in der Vorsaison im Thriller gegen Düdelingen denkbar knapp das Finale verpassten, wird in nahezu gleicher Formation der nächste Versuch unternommen. In seiner dritten Saison legt Trainer Sylvain Lautié das Augenmerk zudem gezielt auf den Aufbau der Zukunft.

Vorbereitung

„Nicht um jeden Preis gewinnen, sondern die Sache richtig machen“, lautet das Motto des Coaches, der in dieser Spielzeit die ganze Breite des Kaders ausnutzen und jedem Spieler die Chance auf neun bis zehn Minuten pro Partie geben will. Das Stammpersonal um Joé und Pit Biever sowie Alex Rodenbourg nähert sich den 30 Jahren und so liegt der Fokus von Lautié in der Integration der nächsten Generation: „Mit Ben (Kovac) ist uns das schon gut gelungen, aber jetzt müssen wir auch gezielt den Jungs wie Jeffrey (Monteiro), Luis (De Brito) und Denilson (Ramos) Spielzeit geben. Das Bestreben ist, ihnen auch in wichtigen Momenten das Vertrauen zu schenken, sodass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen.“

Dem Neuzugang Gary Pleimling gibt der Trainer hingegen noch etwas Geduld mit auf den Weg: „Er ist nicht zu uns gekommen, um bereits in der ersten Saison komplett durchzustarten. Es ist ein Projekt für die Zukunft.“ Anders sieht es bei Miles Jackson-Cartwright aus, der Jordan Hicks auf der Ausländerposition neben Clancy Rugg ersetzt. Der US-Spieler überzeugte in der letzten Saison in Düdelingen und seine Stärken sind den Eschern demnach wohlbekannt. Spielführer Joé Biever freut sich daher schon auf seine Auftritte: „Wir sind glücklich, dass er zu uns gekommen ist. Er wird unser Spiel mit seiner Schnelligkeit beleben.“

Erwartungen

Aufgrund der neuen Marschroute will Lautié keine zu großen Erwartungen schüren: „Es ist möglich, dass wir ergebnistechnisch einen Schritt zurück machen. Der Anfang wird bestimmt nicht ganz einfach, bis wir das richtige Gleichgewicht und somit unseren Rhythmus gefunden haben.“

Für Joé Biever gilt es hingegen, nach einer euphorischen ersten und einer zweiten Saison als Bestätigung nun in der dritten Spielzeit unter Lautié den nächsten Schritt zu machen. „Wir sind zusammengeblieben, was schon mal ein großer Vorteil ist. Mit 14 Mann im Kader wird es zudem bereits einen Konkurrenzkampf um einen Platz auf dem Spielbogen geben und mit der Devise des Trainers wird es uns in den entscheidenden Spielen auch möglich sein, aus einer breiteren Spielerauswahl zu schöpfen.“

Tipp

Die Escher können in dieser Saison gegenüber der Konkurrenz die Trumpfkarte Konstanz im Spieleraufgebot ausspielen und zumindest eine Stufe in der Schlussabrechnung steigen. Der erste Titel der Vereinshistorie ist absolut im Bereich des Möglichen. cje

Drei Fragen an… Miles Jackson-Cartwright

Warum eine zweite Station in Luxemburg?

Ich fühlte mich in Düdelingen vom ersten Augenblick an sehr willkommen und habe das ganze Land liebgewonnen. Daher stellte ein Wechsel nach Esch für mich die beste Option dar, um auch hierbleiben zu können.

Was sind die persönlichen Ziele und die mit der Mannschaft?

Meine persönlichen Ziele sind immer die der Mannschaft. Ich bin ein Teamplayer und mein Anspruch ist es, in wichtigen Spielen stark abzuliefern und der Mannschaft weiterzuhelfen. Wir haben diese Saison eine gute Chance, Großes zu erreichen. Ein Titel wäre eine tolle Sache.

Ist niemand sauer auf den Spielverderber vom letztjährigen Halbfinale?

Nein, zum Glück nicht, man hat mich hier vom ersten Tag an gut aufgenommen. Wir hatten letzte Saison neun Begegnungen zwischen Düdelingen und Esch und es hat sich mit der Zeit in den engen Spielen ein starker gegenseitiger Respekt eingestellt. Meine Duelle mit Pit und Joé haben somit wahrhaftig meine Saison geprägt. cje