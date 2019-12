Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen und einigen Wechseln auf den Ausländerposten sowie einem Trainerwechsel schaffte die Arantia als Aufsteiger den Klassenerhalt und schloss die Saison auf dem achten Tabellenplatz ab.

Vorbereitung

Mit der Vorbereitung auf die neue Saison zeigt sich der Felser Trainer zufrieden: „Die Jungs haben hart gearbeitet. Mir gefällt vor allem ihre Einstellung“, so Brian Carroll, der im November 2018 den Trainerposten von Jérôme Hansen übernahm, nachdem der Saisonstart nicht nach Wunsch verlaufen war. Neben dem Vertrag des Trainers wurde nach der Saison 2018/19 ebenfalls der von US-Spieler Lamar Mallory verlängert. Mallory kam aus persönlichen Gründen allerdings dann doch nicht zurück nach Luxemburg und auch der neu engagierte Deven Simms musste das Team zum Auftakt der Vorbereitung wieder verlassen, sodass man nun auf Adarius Avery und Terry Winn setzt. „Terry ist ein sehr physischer Spieler, der sehr gut trifft, und das von überall. Gleichzeitig ist er kein egoistischer Spieler. Adarius ist ein sehr talentierter Spieler, dessen Passspiel und Schnelligkeit überzeugen“, erklärt Trainer Carroll.

Zum Kader stoßen außerdem Jarn Pinto Sousa vom Gréngewald sowie Jo Freimann von der Etzella, der sich allerdings bereits im ersten Vorbereitungsspiel verletzte. Der Kern der Mannschaft um Luc Kirpach, Sam Ferreira, Dylan Rocha Pires und die Wilson-Brüdern bleibt bestehen. Einziger Abgang ist Rui Nunes, der am Ende der vergangenen Saison seine Basketballschuhe an den Nagel hing. „Er war das Gesicht der Arantia und der Leader der Mannschaft“, so der Coach. Kapitän Kirpach zufolge hinterlässt Nunes eine große Lücke: „Seine Dreier werden uns sicherlich fehlen. Doch jetzt sind andere Spieler gefordert, einen Schritt nach vorne zu machen und mehr Verantwortung zu übernehmen.“

Erwartungen

Der Coach der Arantia hat eine klare Zielsetzung: „Besser abschneiden als in der Vorsaison.“ Für ihn ist die Titelgruppe das anvisierte Ziel. Auch wenn Kirpach bestätigt, dass man sich die Top sechs als Ziel vor Augen halten muss, unterstreicht er, dass dies kein leichtes Unterfangen wird: „Ich rechne mit einer äußerst ausgeglichenen Saison. Es ist schwierig, im Voraus abzusehen, wo man landen könnte. Erstes Ziel für uns ist es, uns von Spiel zu Spiel zu verbessern. Wenn es nicht für die Titelgruppe reicht, dann besitzen wir mittlerweile genügend Erfahrung im Abstiegskampf.“

Tipp

Fels ist eine eingespielte Truppe. Vieles wird allerdings von den beiden US-Spielern abhängen und wie man den Abgang von Rui Nunes kompensieren kann. Mit etwas Glück ist der Sprung in die Titelgruppe möglich, aber auch eine weitere Saison Abstiegskampf ist nicht ausgeschlossen. Gabi Besenius