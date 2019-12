Der eindrucksvolle Aufstieg macht Appetit auf mehr. Jetzt gilt es für die AB Contern, eine neue Mission in Angriff zu nehmen. Mit einer Konsolidierungsphase gibt man sich aber nicht zufrieden, der Blick ist fest auf die Titelgruppe gerichtet.

Vorbereitung

Von Stefan Förster

Erfolgstrainer Gavin Love kann in der neuen Saison auf eine intakte Mannschaft zurückgreifen. Obwohl dem Verein das jährliche Profikarussell auch nicht erspart blieb, kehrten die Leistungsträger des Aufstiegsjahres allesamt zurück. Die erfahrenen Raul Birenbaum und René Wolzfeld werden zusammen mit dem talentierten Mihailo Andjelkovic weiterhin das Rückgrat des Teams bilden. Auf den Ausländerpositionen ersetzen James Demery und Karrington Ward die Abgänge von Trent Weaver und Ahmad Thomas. Demery bringt Erstliga-Erfahrung aus Schweden mit, während Ward die letzten zwei Spielzeiten bei den Windy City Bulls in der NBA G League verbrachte. Coach Love erwartet einiges von den beiden: „James und Karrington arbeiten sehr gut in der Vorbereitung, sind in der Defensive sehr solide und passen charakterlich perfekt ins Team. Ihre Aufgabe wird es auch sein, ihre Teamkollegen mitzureißen.“

Love, der Contern schon in der Saison 2016/17 für ein Jahr trainierte, würdigt aber auch seine einheimischen Spieler: „Ich bin unter anderem wegen der Jungs zurückgekehrt, eine super Truppe, die sich für diesen fantastischen Verein stark engagiert, und mir macht es riesigen Spaß, diese Spieler zu trainieren. Wir sind nicht mit Stars gespickt, aber wir sind eine Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes und können flexibel mit unserer tiefen Bank agieren. Zusammen wollen wir etwas Großes aufbauen.“

Erwartungen

Die Mannschaft wird für einen Aufsteiger relativ hoch gehandelt. Kaum jemand erwartet einen direkten Wiederabstieg und Love ist sich dessen bewusst. Der Brite nimmt auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund, wenn er über das von ihm selbst gesetzte, langfristige Ziel spricht. „Ich bin im zweiten Jahr eines Dreijahresvertrags. Am Ende dieses Vertrags soll Contern als eines der besten Teams in Luxemburg angesehen werden.“ Die erste Etappe auf diesem Weg ist ebenfalls ambitioniert. „Ich glaube, es wird ein aufregendes Jahr im luxemburgischen Basketball. Top sechs ist für uns ein absolut realistisches Ziel schon für diese Saison. Es wird nicht einfach sein, aber wenn wir diszipliniert und mit großem Willen spielen, können wir jeden schlagen.“

Tipp

Eine gewisse Euphorie ist in Contern zu spüren, doch die aggressiven Ziele sind nicht zu hoch gegriffen. Wenn die Mannschaft ihre geballte Offensivkraft von der letzten Saison (Punkteschnitt: 94,7) in die Total League übertragen kann, werden die Play-offs mühelos erreicht. Gavin Love hat ganz offensichtlich einen guten Draht zu Mannschaft und Verein, was ihm bei zu erwartenden Rückschlägen helfen wird.