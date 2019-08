Jetzt sind es also fast neun Smarts: Kugelstoßer Bob Bertemes hat seinen eigenen nationalen Rekord aus dem Monat Juni um weitere 93 Zentimeter verbessert. Es handelt sich zudem um den weltweit fünftbesten Versuch des Jahres 2019.

Am 13. Juni dieses Jahres scherzte der Luxemburger noch: “Den halben Smart werden wir ja wohl noch schaffen.” Mit der damaligen Weite von 21,29 Metern, also umgerechnet achteinhalb der Zweisitzer-Autos, hatte er im bosnischen Zenica sein Olympiaticket gelöst.

Nicht einmal zwei Monate später kamen noch einmal 93 Zentimeter dazu. Ein ganzer Smart ist es noch nicht – dafür aber ein weltweites Ausrufezeichen an die Konkurrenz, zustande gekommen direkt vor der Haustür, im Stade Boy Konen in Cessingen. Nur vier Versuche landeten 2019 weltweit weiter, die Weltjahresbestmarke hat Ryan Crouser mit 22,74 Metern aufgestellt.

Zu verdanken hat der 26-jährige Bertemes seine Rekorde u.a. einer neuen Drehstoßtechnik, die er in den vergangenen beiden Jahren unter dem irakischen Trainer Khalid Alqawati perfektioniert hat. Der 118-Kilo-Koloss hat in den vergangenen Wochen vor allem Krafttrainingseinheiten eingeschoben, und ist dafür gleich mit einem neuen Landesrekord belohnt worden. Zeit zum Ausruhen hat er trotzdem nicht: Vom 28. September bis zum 6. Oktober finden die Weltmeisterschaften in Doha statt. Vielleicht hat der Beleser Athlet in sechs Wochen dann auch den neunten Smart geschafft.