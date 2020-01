Das Jahr 2019 hat zwar keine internationalen Großereignisse zu bieten, dennoch wird es den Sportfans in Luxemburg nicht langweilig werden. Die einheimischen Athleten haben 2019 einige wichtige Termine vor der Brust, bei anderen lohnt es sich einfach, die persönliche Entwicklung zu verfolgen. Das Tageblatt zählt zehn Gründe auf, wieso es sich in diesem Jahr lohnen wird, Sport mit Luxemburger Beteiligung anzuschauen.

Bob Jungels

Bob Jungels ist in den vergangenen Jahren zu einer „valeur sûre“ für gute Resultate gereift. 2019 strebt er eine Top-Platzierung beim Giro d’Italia an, wo er bereits zweimal das Rosa Trikot trug und zweimal die Nachwuchswertung gewann. Mit drei Zeitfahren kommt ihm die Rundfahrt entgegen. Auch bei der Tour de France könnte er auf Etappenjagd gehen. Im April stehen die Ardennen-Klassiker an, wo er bei Liège-Bastogne-Liège die Startnummer Eins tragen wird.

Christine Majerus

Seit Jahren ist Christine Majerus nicht nur das Aushängeschild des luxemburgischen Damenradsports, sondern des luxemburgischen Damensports schlechthin. Zurzeit ist die 31-Jährige wieder mit dem Crossrad unterwegs und nach ihrem vierten Platz bei der Cyclocross-WM 2018 sollte man sich das diesjährige WM-Rennen am 2. Februar nicht entgehen lassen. Auf der Straße wird Majerus auch beim Festival Elsy Jacobs wieder versuchen, um den Sieg mitzufahren.

Bob Bertemes

Vom 27. September bis zum 6. Oktober wird in Doha (Katar) die Leichtathletik-WM stattfinden. Aussichtsreichster luxemburgischer Kandidat auf eine Teilnahme ist Bob Bertemes. Der EM-Sechste von 2018 muss 20,70 Meter stoßen, um dabei zu sein. Seine bisherige Bestleistung liegt bei 21,00 (bei der EM in Berlin). Das war auch das einzige Mal, dass der Beleser die nun geforderte WM-Norm übertraf. Bertemes hat bis zum 7. September Zeit, diesen Wert zu erreichen.

Eléonora Molinaro

Das FLT-Talent könnte in diesem Jahr den Durchbruch schaffen. Die 18-Jährige, die nicht mehr bei den Juniorinnen antreten darf, konzentriert sich diese Saison ausschließlich auf die Profitour. Laut eigenen Aussagen strebt sie einen Platz unter den Top 200-250 der Welt an. Ein durchaus realistisches Ziel, denn Molinaro besitzt die spielerischen und mentalen Eigenschaften dazu. Vielleicht reicht es schon 2019 zu einer Qualifikation bei einem Grand Slam.

Leandro Barreiro

Das Nachwuchstalent von FSV Mainz 05 könnte in den kommenden Monaten zum ersten Luxemburger seit Jeff Strasser werden, der in der ersten deutschen Bundesliga zum Einsatz kommt. Der heutige Trainer der Fola Esch bestritt am 13. Mai 2006 seine letzte Begegnung für Borussia Mönchengladbach und verließ danach das deutsche Oberhaus. Der 18-Jährige wäre zudem der jüngste Luxemburger, der in der Bundesliga zum Einsatz kommen würde.

Fed Cup in Esch/Alzette

Neuland erwartet die Tennisfans im Escher CNT. Zum allerersten Mal überhaupt wird der Fed Cup auf luxemburgischem Boden stattfinden. Luxemburg, mit den beiden einheimischen Aushängeschildern Mandy Minella und Eléonora Molinaro, wird dabei versuchen, mit der Unterstützung des Publikums den Aufstieg in die Europa-/Afrika-Zone, Gruppe I perfekt zu machen. Im letzten Jahr scheiterte dieses Unterfangen gegen Griechenland nur denkbar knapp.

JPEE in Montenegro

Medaillenregen im Frühjahr. Die Spiele der Kleinen Staaten von Europa werden vom 27. Mai bis zum 1. Juni erstmals in Montenegro stattfinden. Leichtathletik, Schwimmen, Basketball, Judo, Schießen, Tischtennis, Tennis, Beachvolleyball, Volleyball und Boule & Pétanque stehen auf dem Programm. Luxemburg steht derzeit auf Platz drei des ewigen Medaillenspiegels, kann den Zweitplatzierten Zypern aber auch bei optimalem Verlauf nicht überholen.

European Games in Minsk

Die Europaspiele 2019 werden vom 21. bis 30. Juni in Weißrusslands Hauptstadt Minsk stattfinden. Es könnte die letzte Veranstaltung dieser Art sein, denn noch wurde kein Kandidat für 2021 gefunden. Das sportliche Programm ist nicht so attraktiv wie bei Olympischen Spielen. In Minsk geht es u.a. um WM-Titel im Judo oder Olympia-Normen. Für Luxemburg werden rund ein Dutzend Athleten im Land von Diktator Alexander Lukaschenko antreten.

Olympia im Visier

Wie in jedem vorolympischen Jahr geht es für viele Athleten 2019 darum, die Qualifikation für Tokio 2020 zu schaffen. Ob Schwimmer, Fechter, Triathleten, Radfahrer, Bogenschützen, Tischtennisspielerinnen oder Leichtathleten, es gibt einige einheimische Sportler, die von Olympia träumen und durchaus realistische Chancen haben, sich diesen Traum auch zu erfüllen. Damit werden die Wettkämpfe in diesem Jahr noch interessanter sein.

Die Klassiker

Es muss nicht immer etwas Ausgefallenes sein. Jedes Jahr hat seine traditionellen Sport-Highlights. Da wären zum Beispiel der Euro Meet, die Pokalfinals im Basketball, Fußball, Handball, Volleyball sowie die einzelnen Meisterschaften. Dann noch das WTA-Turnier auf Kockelscheuer oder die 70. Auflage der Flèche du Sud und die Tour de Luxembourg. Am Ende kommt es ja nicht auf die Veranstaltung, sondern auf die Leistung der Sportler an.

Der Sport-Kalender 2019

Das Jahr 2019 wird wieder zahlreiche sportliche Events bereithalten. In unserem Kalender können Sie nachsehen, wo und wann es sich lohnt, sich in die Hallen zu bewegen oder den Fernseher einzuschalten.