Auch dieses Jahr findet wieder die Aktion “Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul”, kurz MVOS, vom Verkéiersverbond statt. Lassen Sie zwischen dem 15. Mai und dem 31. Juli 2018 das Auto einfach links liegen und radeln Sie zur Arbeit oder zur Schule! Egal wo Sie arbeiten oder in welchem Bereich Sie tätig sind, in jedem von uns steckt ein Fahrradprofi! Für die 11. Ausgabe seiner Radaktion kann der Verkéiersverbond auf die Unterstützung vom Tour de France-Gewinner Andy Schleck zählen. In der MVOS-Kampagne schlüpft Andy in verschiedene Rollen: So liefert er zum Beispiel als Bäcker Croissants in der Innenstadt aus oder saust im Anzug über den neuen Fahrradweg auf dem Kirchberg.

“Ob man sich einer neuen Herausforderung stellen möchte, seine Gesundheit verbessern und den Alltagsstress bekämpfen will, es gibt genügend Gründe das Fahrrad dem Auto vorzuziehen”, erklärt Andy Schleck. “Zudem möchte ich miterleben, wie meine Söhne in einer Gesellschaft aufwachsen, die weniger unter den Abgasemissionen leidet.”

Mitmachen ist ganz einfach: Schwingen Sie sich zusammen mit Freunden und Mitarbeitern während mindestens 15 Tagen in den Sattel und qualifizieren Sie sich für die Teilnahme an der großen Preisverlosung. Alle Teilnehmer erhalten zudem ein Willkommensgeschenk. Ganz im Sinne der Multimobilität ist es natürlich erlaubt, das Rad mit dem öffentlichen Transport oder sogar dem Auto zu kombinieren, um größere Distanzen zu überbrücken. Gewinnen Sie mit etwas Glück einen unserer fantastischen Team-Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro, wie zum Beispiel ein Fahrrad gestiftet von S-Cape, eine Reise nach Düsseldorf gestiftet von den CFL oder einen Radelausflug entlang der Vennbahn gestiftet vom Verkéiersverbond.

Außerdem bekommt das Unternehmen, das die meisten Mitarbeiter motivieren konnte, an der Aktion teilzunehmen, den „Golden Gear“-Pokal vom Verkéiersverbond überreicht.

Registrieren Sie sich jetzt auf www.mvos.lu und treten Sie ab dem 15. Mai in die Pedale!