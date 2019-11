Espace Médias et Tageblatt évoluent

Espace Médias, régie publicitaire du groupe Editpress, a convié de nombreux invités autour d’un déjeuner chez Namur, le jeudi 21 novembre, à l’occasion du coup d’envoi de la nouvelle identité visuelle de la régie et du lancement prochain du nouveau site web du Tageblatt, journal centenaire de langue allemande du groupe. Nombre de responsables d’agences de communication et de publicité reconnues dans le pays ont répondu présents à l’invitation.

L’arrivée de Luciana Restivo à la tête d’Espace Médias, régie publicitaire d’Editpress, en août 2019, épaulée par Bastien Dorey, directeur adjoint de longue date, marque une véritable volonté de changement au sein du groupe. Fort d’une vingtaine de collaborateurs, parmi lesquels une équipe de huit commerciaux, ainsi que d’une équipe marketing et content, Espace Médias se dote, à ce titre, d’un nouveau logo.

Signé par l’agence de communication Comed, ce logo rouge et noir aux accents de modernité, qui s’inscrit dans les codes couleur de la maison mère, matérialise ce nouveau cap et, par ce biais, a pour mission de véhiculer la nouvelle image d’Espace Médias, centrée sur la qualité éditoriale et la marque annonceur : « Via cette nouvelle identité visuelle, nous souhaitons octroyer une image plus contemporaine à la régie tout comme nous rapprocher des annonceurs et des marques », explique Luciana Restivo, la directrice d’Espace Médias. Plus que jamais, la régie publicitaire se fait fort de garder en ligne de mire le principe de la « brand safety », lequel désigne les pratiques ayant pour vocation de s’assurer que la marque de l’annonceur n’apparaisse pas dans des environnements susceptibles de ternir son image.

Le nouveau logo est le fruit d’une réflexion profonde : le « C » d’Espace Médias « glisse », pour devenir ce que tout graphiste ou marketeur reconnaîtra comme le logo de l’espace … L’espace publicitaire, bien entendu, un espace publicitaire au service du groupe de presse. De fait, une marque de contenu journalistique de qualité sublime la perception du message publicitaire.

D’autres changements majeurs sont amenés à voir le jour parallèlement, raison pour laquelle le Tageblatt, le quotidien luxembourgeois de langue allemande du groupe, rehausse lui aussi ses standards, en opérant sous peu une refonte totale de la version en ligne du journal, Tageblatt.lu. « Le site du Tageblatt se situe dans un modèle de presse payante par abonnement, qui connaît un essor grandissant dans le monde ces dernières années », souligne Thorunn Egilsdottir, Senior Marketing Manager auprès d’Editpress. Avec à la clef le gage d’une certaine indépendance et, ainsi, d’un journalisme de qualité.

Aussi, de nouvelles formules d’abonnement seront proposées aux lecteurs, avec pour objectif de maintenir un prix d’appel attrayant et d’adapter l’abonnement aux besoins réels des lecteurs. « Un journalisme de fond, allant sur le terrain, dépassant l’actualité par la recherche, l’expertise et l’analyse, ne peut être financé que par la seule publicité, modèle d’affaires dominant depuis l’avènement d’internet. Le Tageblatt mise en conséquence sur un journalisme de qualité, financé par ses lecteurs et abonnés », précise Jean-Lou Siweck, le directeur général d’Editpress Luxembourg.

Au-delà de la refonte de Tageblatt.lu, cette stratégie se traduit par la réorganisation de la rédaction, à commencer par la définition de thématiques phares et la publication de l’ensemble des contenus du journal imprimé sur le site internet ainsi que sur l’application mobile. Tageblatt lancera prochainement une nouvelle offre, Tageblatt Weekend, qui comprendra l’abonnement à l’E-paper ainsi qu’aux contenus « Premium » du site internet sept jours sur sept. De plus, le samedi, la version imprimée du journal leur sera livrée dans leur boîte à lettres.