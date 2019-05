Seit 1994 ist de Buedemleër eine Referenz vor allem für Bodenbeläge und innenliegenden Sonnenschutz!

Die Gründung eines Unternehmens am 1. Mai, am Tag der Arbeit, ist ein gewagter Schritt! Aber Mady und Roby Jungers haben ihn gewagt, als sie 1994 de Buedemleër in Schifflingen gründeten. Seitdem stellt der Spezialist für Bodenbeläge und Sonnenschutz sein Know-how Tag für Tag unter Beweis. Heute ist das gesamte Mitarbeiterteam stolz darauf, das 25-jährige Bestehen des Unternehmens zu feiern und dankt den Kunden und Partnern für ihr Vertrauen, das über die Jahre hinweg nie gefehlt hat. Aber dieses Jubiläum ist auch eine großartige Gelegenheit für die Geschäftsleitung, den Beitrag der Mitarbeiter an diesem Erfolg zu würdigen. Als Dankeschön erhalten die Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag an ihrem Geburtstag sowie einen zusätzlichen halben Tag Urlaub je 5 Jahre Betriebszugehörigkeit!

Aber das Unternehmen war schon immer mutig. Beispielsweise 1997, als de Buedemleër sein Gebäude mit Showroom, Werkstätten und Büros im regionalen Gewerbegebiet Ehleringen gebaut und dort seine Wurzeln geschlagen hat.

Die Adresse sollte bald alle Luxemburger anziehen, die nach Qualitätsprodukten und einem problemlosen Einbau suchen. Böden, Parkette, Bambus, Laminat, Linoleum, Teppiche, Sport- und Tanzböden, aber auch Vorhänge und Gardinen, Faltrollos, Flächenvorhänge, oder Insektenschutz: Das Haus geht auf alle Bedürfnisse ein.

Schöne Werte

Im Laufe der Jahre kamen Ben und Martine Jungers, die Kindern der Gründer, zum Unternehmen. Aber das Unternehmen baut nicht nur auf familiären Werten auf, sondern bekennt sich auch zu anderen Prinzipien, wie Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft (Cradle-to-Cradle-Produkte). Mit dem Fokus auf die interne Wissensvermittlung hat sich de Buedemleër auch zu einem renommierten Ausbildungsbetrieb entwickelt. Die sozialen und ökologischen Werte von de Buedemleër haben das Unternehmen nicht an seinem Wachstum gehindert. Ganz im Gegenteil. Dank dieser Einstellung und einer Kundschaft, die seiner Professionalität vertraut, konnte de Buedemleër seinen Showroom renovieren und auf zwei Etagen vergrößern. Seit 2016 wird den Besuchern ein erweitertes Produktangebot gezeigt.

Zu seinem 20-jährigen Bestehen hatte das Handwerksunternehmen sein Logo neu gestaltet. Zu seinem 25-jährigen Jubiläum zeigt Buedemleër mit seiner nagelneuen Website (www.d-b.lu) , dass es nunmehr voll und ganz im digitalen Zeitalter lebt. Statten Sie ihr einen Besuch ab oder kommen Sie im Showroom in Ehleringen vorbei und Sie werden sehen, dass de Buedemleër mit 25 Jahren eine zweite Jugend erlebt!

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 12

Uhr und 14 bis 17 Uhr,

– Mittwoch: 9 bis 18.30 Uhr

– Samstag: 10 bis 13 Uhr