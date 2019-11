Der Winter kehrt in Luxemburg ein, die Tage werden kürzer und kälter und die Vorweihnachtszeit beginnt bald – für viele Bücherwürmer das ideale Ambiente, um gemütliche Abende mit einem Roman oder Sachbuch ausklingen zu lassen. Gelegenheit, um zu erfahren, was sich zurzeit im Luxemburger Literaturbetrieb tut, gab es am Wochenende in Walferdingen.

Von Sascha Dahm

Bereits am vergangenen Donnerstag wurden die „Walfer Bicherdeeg“ feierlich mit der Bekanntgabe und Überreichung des jährlichen Buchpreis eröffnet. In den Kategorien Literatur, Sachbuch sowie Kinderliteratur durften sich Tom Reisen für „Les Bulles“ (Hydre Editions), Renée Wagener, Sonja Kmec, Germaine Goetzinger und Danielle Koster für „Mit den Haien streiten“ (Capybarabooks) sowie Christiane Kremer „für So mol, Lobo“ (Kremart) freuen. Der diesjährige „Coup de coeur du jury“ wurde an Gast Groeber und sein Werk „Zweemol schwaarze Kueder“, der Publikumspreis an Ralph Deviscourt und Gaston Zangerlé für „Dizzy on the Road“ verliehen.

Es sei in diesem Zusammenhang auf eine sehr gute Entscheidung der „Lëtzebuerger Bicherediteuren“ verwiesen, die Preisüberreichung jedem zugänglich zu machen, indem der Eintritt kostenlos war und einzig ein Ticket heruntergeladen werden musste. Eine Entscheidung, die hoffentlich in den nächsten Jahren beibehalten wird und noch mehr Interessierte nach Walferdingen zieht.

Nationale und internationale Autoren

Am Freitag lud die Gemeinde dann zu einem ganz besonderen Literaturabend ein: Der vielfach ausgezeichnete Autor Daniel Kehlmann las aus seinem 2017 erschienenen Roman „Tyll“ vor. Durch seine lockere, jedoch präzise und pointierte Art wusste er das Publikum im Festzelt zu überzeugen. In diesem Zusammenhang fand zudem ein kurzes Vorgespräch mit der Luxemburger Servais-Preisträgerin Elise Schmit statt, die den Autor und sein Werk einführte.

Daniel Kehlmann fiel durch seine Offenheit und Sympathie auf: Er erfüllte Autogramm- und Fotowünsche und und ließ es sich nicht nehmen, auch mal längere Gespräche mit den Hunderten Literaturfans, die erschienen waren, zu führen. Die Gästeliste, die sich sowohl aus internationalen Bestsellerautoren als auch aus lokalen Schriftstellern zusammensetzte, erwies sich als kluger Schachzug und es bleibt zu hoffen, dass diese Idee in den nächsten Jahren weitergeführt wird.

Das literarische Kaleidoskop

Am Samstagmorgen wurden die Büchertage dann offiziell von Kulturministerin Sam Tanson eröffnet. Das Publikum konnte sich nicht nur ein Bild von den prämierten Werken machen, sondern auch die druckfrischen Neuerscheinungen der einzelnen Verlagshäuser entdecken und Gespräche mit den Autoren führen. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass das Schöne an diesen Büchertagen die Nähe der Leserschaft zum Luxemburger Literaturbetrieb ist – Preisträger stehen (oder sitzen) an den verschiedenen Ständen, bereit, die Anwesenden Teil ihres Literaturkosmos werden zu lassen. Überdies überzeugt auch dieses Jahr die inhaltliche und thematische Vielfalt der Neuerscheinungen: Von Poesie über Kurzgeschichten bis hin zu Romanen und Sachbüchern haben die hiesigen Verlage das Richtige für jeden Bücherwurm.

Für denjenigen, der sich für die Luxemburger Sprache und die viel diskutierten Änderungen der Rechtschreibregeln interessiert, hat das Team das „Zentrum fir Lëtzebuerger Sprooch“ die wichtigsten Neuheiten in Buchform verteilt. Es können auch weiterhin Bestellungen aufgegeben werden und das Buch wird dann zugesandt.

Sprache und Wissenschaft

Auffällig und sicherlich eine wahre Bereicherung für die Büchertage sind die vielen luxemburgischen Institutionen, die wissenschaftliche Arbeiten in Hülle und Fülle veröffentlichen und Einblicke in Themenbereiche offenbaren, die einen womöglich erstaunen lassen: Das CNL veröffentlichte beispielsweise Arbeiten über das Theater des Tit Schroeder sowie das Werk von Jean Portante, das CNA einen Katalog über die viel besuchte Thierry-van-Verwecke-Expo und das Nationalarchiv über seine zahlreichen Ausstellungen. Einzig die Universität Luxemburg fehlt in dieser Runde, was eigentlich doch zu bedauern ist und sich hoffentlich in den kommenden Jahren ändert.

25 Jahre Büchertage bedeuten 25 Jahre Luxemburger Literatur in Walferdingen. Es bleibt zu hoffen, dass die Gemeinde in den nächsten 25 Jahren weiterhin das Buchmekka Luxemburgs bleibt – der Enthusiasmus von Bürgermeister François Sauber lässt einen positiv in die Zukunft blicken … Auf das nächste Vierteljahrhundert!