Spielen Sie mit

Nehmen Sie Ihr Glück in die Hand! Werden Sie zum Manager der Saison 2016/2017. Sie stellen selbst Ihr Favoritenteam, bestehend aus 11 Spielern aus sämtlichen Kadern der BGL Ligue, zusammen. Ihr Team wird nach jedem Spieltag von der Tageblatt-Sportredaktion bewertet. Der Manager, der am Ende der Saison die meisten Punkte hat, ist Endsieger.

So wird's gemacht

Sie brauchen einen Torwart, drei Verteidiger, vier Mittelfeldspieler und drei Stürmer. Die jeweilige Position und die zu benutzenden CODES (erste Kolonne im Aufgebot der Vereine) der Spieler entnehmen Sie der Vorstellung der BGL-Ligue-Vereine aus der Beilage „Ustouss*“. Es dürfen lediglich Spieler aufgestellt werden, die in unserer Beilage in den Spielerkadern der Nationaldivisionäre zu finden sind. Mit dem von Ihnen zusammengestellten Kader von 11 Spielern bestreiten Sie die gesamte Saison.

Es dürfen maximal zwei Akteure aus ein und demselben Verein aufgestellt werden. Zudem müssen 5 selektionierbare Spieler (in den Mannschaftsaufgeboten mit einem x gekennzeichnet) im Kader stehen. Achten Sie darauf, torgefährliche Spieler aufzustellen, denn in der Endabrechnung zählen vor allem die im Laufe der Saison erzielten Tore.

Tore werden je nach Position unterschiedlich bewertet, wobei die Punkteskala im Vergleich zu den letzten Jahren verändert wurde. Platzverweise und Eigentore bedeuten Minuspunkte.

* Die Zeitschrift „Ustouss“ lag am 4. August 2016 dem Tageblatt bei. Die Beilage wurde an jeden Tageblatt-Abonnenten gratis verteilt. Außerdem wird die Beilage während der zwei ersten Spieltage vor allen Stadien der BGL Ligue verteilt.

Pluspunkte Erzielte Tore Minuspunkte Torwart 8 Punkte (pro Tor) Rote Karte 4 Minuspunkte



Abwehrspieler 6 Punkte (pro Tor) Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte



Mittelfeldspieler 4 Punkte (pro Tor) Eigentor 2 Minuspunkte Stürmer 3 Punkte (pro Tor) Torwart zu null 2 Punkte (pro Spiel) Bester Spieler 2 Punkte (pro Spieler)





Ihre Spieler werden nach jedem Spiel wie folgt bewertet:

Spieldauer: Reguläre Saison

Bei Gleichstand entscheidet das Los. Einsendeschluss ist Freitag, 26. August 2016 (Poststempel).

Achtung: Die drei ersten Spieltage zählen nicht. Pro Haushalt (gleicher Nachname und gleiche Adresse!) darf nur ein Teilnehmerschein eingesendet werden. Unvollständige bzw. fehlerhafte Mannschaften werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Informationen zur Durchführung des Wettbewerbs können unter der Nummer 54 71 31 1 oder der E-Mail-Adresse marketing@editpress.lu angefordert werden.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb bedingt die Annahme dieses Reglements. In diesem Sinne wird keine Reklamation anerkannt werden.

INFOS

Die nötigen Statistiken zur Bewertung Ihrer Mannschaft finden Sie jeden Montag im Tageblatt-Sportteil.

Preise im Gesamtwert von 4.300 € werden in zwei Wertungen ausgestellt. Die Lose können nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden.

Es wird 2 Preisüberreichungen geben: Die erste nach der Hinrunde, die zweite nach dem Meisterschaftsende.

Die 3 Bestplatzierten der Hinrunde und die 3 Bestplatzierten der Rückrunde werden je einen Preis bekommen. Die Gewinner werden telefonisch kontaktiert. Die Gewinner stimmen zu, dass ihr Name und Foto im Tageblatt und auf Tageblatt.lu veröffentlicht werden.

Die Gewinner werden über ihren Preis telefonisch und per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Eine Bestätigung per Post folgt, falls keine E-Mail-Adresse angegeben wurde. Die Gewinner müssen ihren Preis persönlich entgegennehmen. Im Falle einer Abwesenheit anlässlich der Preisübergabe verfällt das Anrecht auf den Gewinn.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb bedingt die Annahme dieser Verordnung. In diesem Sinne wird keine Reklamation anerkannt werden.

Esch/Alzette, den 11. August 2016 Editpress Luxembourg SA Marketing-Abteilung