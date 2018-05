In der soziologisch durchaus berechtigten und wichtigen Statistikdebatte um die immer noch zu zaghafte Anwesenheit von Frauen in der Filmindustrie, die auch auf dieser Auflage in Cannes aufkam, übergeht man manchmal die Filme. Denn aktuelle Gegebenheiten und kollektive Traumata werden immer auch in Fiktionen verarbeitet. Gleich mehrere Weinsteinmonster findet man in den zwei interessanten Wettbewerbbeiträgen vom Mittwoch – und in beiden Filmen wird die Unterrepräsentierung der Frauen durch ein konkretes Verschwinden der weiblichen Figuren kommentiert.

Von Jeff Schinker, zur Zeit in Cannes

“UNDER THE SILVER LAKE”

Semiotiker und Literaturwissenschaftler Roland Barthes behauptete mal, Zeichen wären überall. Weshalb die ganze Welt eine riesige, komplexe und zusammenhanglose Fläche ist, die von Bedeutungen nur so schimmert. Würde Barthes noch leben, würde er feststellen, dass dieser Zeichenwust ...