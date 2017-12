Die Briten in Luxemburg haben die Nase voll. Sie sind pro-europäisch und fühlen sich verraten. Welche praktischen Probleme sie haben und weshalb “Wut, Enttäuschung, Frustration” ihren Alltag prägen, erzählt Großbritanniens Botschafter in Luxemburg, John Marshall.

Tageblatt: Sie wurden durch Ihre Videos bekannt. Wéi ass et mam Lëtzebuergeschen?

John Marshall: (antwortet fast akzentfrei) Et geet ëmmer besser. Ech hu mäin Exame gepackt. Niveau B1. Am Juni. A jo, ech schwätze bal all Dag e bësse Lëtzebuergesch. Heiansdo ganz laang … Dat heescht déi aner schwätze ganz laang an ech lauschteren no (lacht). Et gëtt och vill Evenementer, wou nëmme Lëtzebuergesch geschwat gëtt. Ech fannen, et ass ganz hëllefräich, Lëtzebuergesch ze verstoen.

Hat der Brexit einen Einfluss auf Ihre Karriere?

Der Brexit ist der Hauptbestandteil meiner Arbeit und wird es bleiben (lacht). Mein Job in Luxemburg ist für vier Jahre ...