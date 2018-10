Das hatte die CSV sich anders vorgestellt: Sie sollte sich ihren Koalitionspartner auswählen können. Aus mindestens zwei, am besten drei, vielleicht sogar vier Optionen. Am Ende gehörte die größte Oppositionspartei zu den Wahlverlierern. Eine Regierungsbeteiligung hängt von Xavier Bettels Gnaden ab – wenn der andere Wahlverlierer, die LSAP, denn nicht von sich aus das Handtuch wirft und einer Neuauflage der Dreierkoalition eine Absage erteilt. Was doch sehr überraschend wäre.

Es gab viele mögliche Szenarien für den Wahlausgang. Eine Stärkung der kleinen Parteien auf Kosten der traditionellen Regierungsparteien gehörte dabei zu den wahrscheinlicheren. Doch den jetzigen Wahlausgang hatte ...