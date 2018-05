Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, kam der kommunistische Theoretiker, Journalist, Philosoph und Autor des „Kapital“, Karl Marx, in Trier zur Welt. Mit seinem Namen verbindet man heute politische Thesen, ökonomische Fragen, kommunistische Theorie, weiß aber nur wenig über den Menschen.Mit zwei großen Geburtstagsausstellungen im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift will seine Heimatstadt das ändern.

Bei der Frage nach den „größten Deutschen“ landete Karl Marx 2003 auf Platz drei hinter Konrad Adenauer und Martin Luther. Das Bild des bärtigen Revolutionärs ...