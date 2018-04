Von unserer Korrespondentin Michelle Schmit

Ein Hauch von Mai 68 gibt es momentan in Paris. Studenten protestieren gegen die neuen Zugangsregeln, die die Regierung und Präsident Macron durchgesetzt haben. Demnach können Universitäten nunmehr unter bestimmten Bedingungen Bewerber abweisen, was die Angst vor Elitenbildung wachsen lässt. Die Luxemburgerin Michelle Schmit studiert in Paris und schildert ihre Gefühlswelt der letzten Woche an der Sorbonne für das Tageblatt.