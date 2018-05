Von unserer Korrespondentin Barbara Barkhausen

Ein älteres Paar ist in Neuseeland am selben Tag verstorben. 60 Jahre waren die Ehepartner zuvor unzertrennlich gewesen. Zufall oder kann man tatsächlich an einem gebrochenen Herzen sterben? Wissenschaftler und Ärzte sagen: Ja, das gibt es.

Fälle wie der von ...