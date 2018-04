Von unserem Korrespondenten Heinz Krieger

Bei der europäischen Operation Atalanta zum Schutz der Schifffahrt vor Piraten an der Küste Somalias ist Spanien von Anfang an dabei. Jetzt beansprucht es die Kommandozentrale. Denn nach dem Brexit 2019 müssen die Briten die hergeben.

Schnelle Schlauchboote mit bis an die Zähne bewaffneten Marineinfanteristen an Bord rasen über die See ...