Jugendliche sind für politische Bildung schon deshalb kaum zu begeistern, weil weder Politik noch Bildung positiv besetzte Konzepte sind, so der Direktor des „Zentrum fir politesch Bildung“ (ZpB), Marc Schoentgen. Wie also können junge Menschen an die Politik, die ja an sich etwas Nützliches, Gutes ist, so ...