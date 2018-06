Lange Jahre war er das Gesicht schlechthin des Forschungsinstitutes TNS Ilres. Als Quereinsteiger hat er jetzt die Seiten gewechselt. Die Rede ist von Charles Margue. Der 62-Jährige kandidiert bei den Parlamentswahlen für “déi gréng” und hegt reichlich Ambitionen.

Tageblatt: Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich eine lange Zeit mit Politik in Studien und Umfragen auseinandersetzt und dann urplötzlich die Seite wechselt?

Charles Margue: Es ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich prächtig. Es scheint stimmig zu sein, mit dem, was ich immer tun wollte. Aktiv sein und die Zukunft mitgestalten, ohne allerdings so naiv zu sein, zu denken, dass man auch alles erreichen kann. Es ist toll, nun die Chance zu haben, einen ...