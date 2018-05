Von unserem Korrespondenten Axel Eichholz

Das in Zeitungen abgedruckte Konterfei des turkmenischen Präsidenten darf nicht als Toilettenpapier missbraucht werden. Daher lässt dieser Razzien in Toilettenhäuschen durchführen. Dabei ist Toilettenpapier in dem Land zu teuer. Und das Land ...