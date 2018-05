De notre correspondant Bernard Brigouleix, Paris

Un nouvel attentat meurtrier est venu, samedi soir à Paris, rappeler, fût-ce de façon plus modeste que bien des fois précédentes, combien la France reste exposée au terrorisme islamiste. Cette attaque au couteau contre des passants, de type plutôt artisanal, n’a fait „que“ un mort et quatre blessés, et son auteur a pu être abattu par les policiers arrivés d’urgence sur les lieux. Mais, bientôt revendiquée par l’Etat islamique, elle n’en entretient pas moins la tension – et la polémique.

Il était environ 20.40 h, avant-hier, lorsqu’un jeune homme armé d’un couteau s’est mis à attaquer les passants du quartier de l’opéra Garnier, un des monuments les plus emblématiques de la vie culturelle de la capitale française, au cœur ...