Am Montag war es das vierte Mal, dass Wladimir Putin als Präsident Russlands vereidigt wurde. Die feierliche Zeremonie zum Amtseid im Kreml fand mit viel Pomp und 5.000 geladenen Gästen statt. Sechs weitere Jahre wird Putin regieren. Es stellt sich nun auch die Frage, wie es nach 2024 weitergehen wird.

Zum vierten Amtseid legte Putin am Montag seine Hand auf die Verfassung und kündigte in seiner kurzen Ansprache an, sein „Möglichstes für Russland zu geben“. Im Wortlaut: „Ich betrachte es ...