De notre correspondant Bernard Brigouleix, Paris

Le dimanche 7 mai 2017 à 20 heures, les Français – et les autres – apprenaient ce qui ne faisait de toute façon plus guère de doute depuis un certain débat télévisé: Emmanuel Macron était élu président de la République, battant très largement Marine Le Pen avec un peu plus de 66 pour cent des suffrages et devenait ainsi, historiquement, à 39 ans, le plus jeune locataire de l’Elysée, où il remplacerait officiellement François Hollande une semaine plus tard.

Cette élection allait, quelque jugement que l’on ait pu porter sur ses différents protagonistes – sans oublier le grand absent du scrutin: le président sortant, que les divisions de la gauche, un bilan pour le moins controversé et de calamiteux sondages avaient contraint à ne pas se représenter – marquer un prodigieux tournant dans la politique française. Même s’il reste fort prématuré, un an seulement après, de tirer des conclusions définitives de ce qui peut n’avoir été, après tout, qu’un épisode-surprise de la vie publique de l’Hexagone, on ne saurait nier la violence ...