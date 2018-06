Aktive Mitarbeit an einem Projekt zur Erforschung von Dickdarmkrebs. Abhaltung der Chemiekurse im ersten Jahr der Arztausbildung. Verwaltung und Betreuung der “Doctoral School in Science and Engineering” der Uni Luxemburg. Professor Dr. Serge Haan vereint gleich drei Berufe unter einem Hut. Dennoch fand er Zeit für ein aufschlussreiches Gespräch über die Uni Luxemburg und die für sie tätigen Landsleute.

Forscher, Lehrer, Organisator. Eine feste Hierarchie will Prof. Dr. Serge Haan hier nicht einbringen. Mit Begeisterung spricht er von seinem Forschungsprojekt, bei dem ...