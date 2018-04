Seit 1999 ist Paul-Henri Meyers ist Abgeordneter. Mit seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur im Oktober verliert die CSV einen ausgewiesenen Verfassungsexperten. Er war maßgeblich an der Reform des Grundgesetzes beteiligt.

Tageblatt: Was war Ihr größter politischer Erfolg?

Paul-Henri Meyers: Die Tatsache, dass es uns gelang, uns auf einen neuen Verfassungstext zu verständigen. Ich war lange Jahre Vorsitzender des Ausschusses für Institutionen und Verfassungsrevision. Meiner Ansicht nach war das mein größter politischer Erfolg während meiner Deputiertenzeit. Ich möchte jedoch darauf verweisen, dass in dieser Zeit die Verfassung wohl öfter als in den 130 Jahren zuvor geändert worden ist. Von 1999, als ich Präsident wurde, bis 2013 wurde ...