Liberal, weltoffen, tolerant. So bezeichnet man gerne die Niederlande. Doch ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Zum einen gibt es in den Niederlanden ein Problem namens Rechtspopulismus. Zum anderen ist die Parteienlandschaft derart zersplittert, dass es nach den letzten Wahlen im März 2017 knapp sieben Monate gedauert hat, bis eine Regierung zustande kam. Eine Analyse.

Nicht nur Belgien oder Italien tun sich manchmal schwer mit schnellen Regierungskoalitionen. Auch die Niederlande sind keine Unbekannten in diesem Verein. Ganze 209 Tage hat die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen im März 2017 gedauert. Damit haben die Niederlande ihren eigenen Rekord aus dem Jahre 1977, der noch bei 208 Tagen lag, gebrochen. Nach knapp sieben Monaten sind am Ende vier Parteien in ein christlich-liberales Bündnis eingetreten, das allerdings nur über eine knappe Mehrheit im Parlament verfügt. Genauer gesagt, besteht die Mehrheit aus nur einer Stimme. Eine solide ...