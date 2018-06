Gute Nachrichten für alle selbst ernannten Wahrer des Luxemburgischen. Ihre Sprache ist nicht vom Aussterben bedroht. Eine überwältigende Mehrheit der Einwohner spricht und schreibt sie.

Eigentlich habe man es gewusst, man wollte es sich jedoch nochmals bestätigen lassen. So in etwa lautete die Schlussfolgerung von Schulminister Claude Meisch und Kulturstaatssekretär Guy Arendt (beide DP) aus einer rezenten TNS-Ilres-Umfrage, deren Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt wurden.