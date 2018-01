Erst kamen die Kampfjets, mittlerweile rollen die Panzer, sind Bodentruppen unterwegs. Die Türkei hat ihren angekündigten Militärschlag gegen die von Kurden gehaltene grenznahe Stadt Afrin in Nordsyrien begonnen. Die internationalen Reaktionen reichen von Empörung bis zu stillem Gutheißen. Und trotzdem: Es ist die nächste Eskalation im Krieg um Syrien.

Aus den umliegenden Dörfern sind die Menschen bereits nach Afrin geflüchtet. Doch obwohl die türkische Führung glauben machen will, keine zivilen Ziele anzugreifen, werden die Menschen in der von den marxistischen kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) gehaltenen Stadt kaum Sicherheit finden (bis Sonntag Abend wurden sechs zivile Opfer gemeldet). Die Menschen in Afrin verstecken sich bereits in ihren Kellern. Es ist eine ...