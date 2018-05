Von unserem Korrespondenten Werner Kolhoff

Er gewöhne sich langsam daran, morgens nicht ins Büro, sondern zum Flughafen zu fahren. Und die Nacht darauf womöglich im Flugzeug zu schlafen. Heiko Maas (51) ist schnell in der Hektik des Außenministeramtes angekommen. Zahlreiche internationale Krisen, etwa um das Iran-Abkommen oder Gaza, sind neu entstanden, alte wie der Krieg in der Ostukraine nicht gelöst. Unser Berliner Korrespondent Werner Kolhoff sprach mit dem aus dem Saarland stammenden Sozialdemokraten. Weiterlesen mit AbonnierenBereits abonniert? Melden Sie sich an