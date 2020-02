Wo 1910 Johann Wollf noch eine Handelsmühle betrieb, sind heute in der „Konsdreffermillen“ das „Hotel+Bistro MuppenTrupp“ zu Hause.

Unweit von Echternach, am Rande von Consdorf, haben Claudia Krapf und Angela Kaisinger mitten in der Natur ein Idyll für Hunde und ihre Besitzer geschaffen. „Wir wollten es besser und noch komplexer machen“, sagt Claudia Krapf über die Idee zum Hotel, in dem Hundebesitzer mit oder ohne ihre Haustiere willkommen sind.

Bei der Suche nach einem Standort für ihre Hundeschule stieß das Duo auf die Consdorfer Mühle, die lange leer stand. „Wir liegen perfekt hier, mitten in der Felsenlandschaft des Müllerthals. Uns war klar“, erzählt Krapf, „dass das Haus mit einem soliden Konzept überleben kann, außer nur mit Hotel und Bistro. Da kam uns die Idee, Hundeschule und Natur zusammenzubringen.“

In der Anlage rund um die alte Ölmühle befinden sich heute ein Hotel mit fünf Themenzimmern, ein kleines Bistro und ein Hundezentrum. Beide Hotelchefinnen sind erfahrene Hundeexpertinnen: Claudia Krapf arbeitet inzwischen seit vierzehn Jahren als freiberufliche Hundetrainerin und ist ausgebildete Ernährungsberaterin für Hunde. Angela Kaisinger ist erfahrene Hundetrainerin und war mehrere Jahre in einer Hundepension tätig.

MuppenTrupp/Tierfotografie Natascha Hoffmann

Angela Kaisinger (l.) und Claudia Krapf (r.) hatten die Idee für ein Hotel, in dem sich Hunde und ihre Besitzer wohlfühlen.

Gäste aus der ganzen Welt kommen nach Consdorf, um den Müllerthaltrail zu erkunden, erzählt Claudia Krapf. „Wenn sie aus China oder dem Iran per Flugzeug anreisen, bringen sie ihren Hund nicht mit“, so Krapf – während Gäste aus Belgien, den Niederlanden oder Deutschland in der Regel mit ihren Vierbeinern ihren Urlaub in Consdorf verbringen. „Sie wissen es zu schätzen, dass sie mit ihrem Haustier, sogar mit mehreren Hunden, hier willkommen sind“, erzählt die Hundetrainerin.

Im Speisesaal, im Zimmer, in den eingezäunten Freiläufen neben der Restaurantterrasse haben die Tiere uneingeschränkten Zugang und dürfen sich dort frei bewegen.

Wer ohne seinen Hund wandern oder einen Tagesausflug unternehmen möchte, nutzt die hoteleigene Hundebetreuung.

Keine Zusatzkosten

„Hunde kosten bei uns nichts extra“, erklärt Claudia Krapf. Die Zimmerpreise für Gäste mit Hund und ohne Haustier sind gleich. Auch zusätzliche Reinigungskosten fallen nicht an.

Die fünf Themenzimmer im Hotel tragen Hundenamen wie Dalmatiner oder Chihuahua und sind für Mensch und Tier entsprechend komfortabel eingerichtet. Zur Ausstattung für die Vierbeiner gehören Hundenapf, -bett, Leckerlies, fürs Abtrocknen nach einem Spaziergang auch zusätzliche Handtücher.

„Bei uns dürfen Hunde auch im Bett von Frauchen und Herrchen übernachten und sich wie zu Hause fühlen“, so Claudia Krapf.

Eine Überprüfung des Impfpasses der Hunde durch das Hotelpersonal findet nicht statt. „Hierfür liegt die Verantwortung beim Besitzer. Er muss wissen, dass Verreisen ohne Tetanusimpfung illegal ist, und für den entsprechenden Schutz sorgen“, sagt die Hotelchefinnen.

MuppenTrupp/Tierfotografie Natascha Hoffmann

Fünf Themenzimmer mit tiergerechter Ausstattung stehen den Gästen im “MuppenTrupp” zur Auswahl.

Im „MuppenTrupp“ gibt es keine Rassenbeschränkungen, auch sogenannte „Listenhunde“ sind als Hotelgäste willkommen, bestätigt Claudia Krapf. „Bei uns ist jede Rasse erwünscht, weil wir wissen, dass nicht der Hund das Problem ist, sondern das, was hinten an der Leine geht.“

Erstaunlich, aber während des Interviews ist nirgendswo im Haus und in der Umgebung Hundegebell zu hören. Claudia Krapf und Angela Kaisinger lächeln und erklären: „Bei uns sind die Besitzer entspannt. Das überträgt sich auf die Hunde.“