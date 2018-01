Auf dem zivilen Teil des militärischen Flughafens in Payerne im Schweizer Kanton Waadt werden große Pläne geschmiedet. Der Schweizer Abenteurer und Flugzeugpilot Raphäel Domjan will eine neue Variante eines „Stratonauten“ ins Leben rufen. Der Ikarus-Jünger möchte als erster Mensch in einem rein mit Solarenergie angetriebenen Flugzeug die Stratosphäre erreichen.

Von Christian Schaack