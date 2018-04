Er steht nicht gern im Vordergrund. Der schweizerische Dominikaner-Bruder Christoph. Denn dies widerspricht nicht nur seinem Wesen, sondern auch seiner Auffassung von Gemeinschaftsarbeit. Diese wurde in den vergangenen 20 Jahren in Santa María Cahabón im Norden Guatemalas geleistet, indem man dort Bildungseinrichtungen schuf, in denen das Wissen der indigenen Bauern zusammenfließt, an die jüngere Generation vermittelt und dadurch wieder den indigenen Familien zugutekommen konnte.

An diesem Prozess war “Fray Cristobal”, wie er dort genannt wird, neben motivierten lokalen Akteuren, maßgeblich beteiligt. Eigentlich hatte er das vom mehr als 30-jährigen Bürgerkrieg gezeichnete Land nur besucht, aber dann beschlossen zu bleiben. Nun lebt er seit mehr als zwei Jahrzehnten als einziger Nicht-Indigener in einer Gemeinschaft vor Ort und erlebt hautnah mit, wie sich der zentralamerikanische Staat und seine Bewohner verändern.

Tageblatt: Lässt ein konsequentes Engagement in einem Land wie Guatemala (vor dem das deutsche Auswärtige Amt noch immer Ängste schürt) Sicherheitsbedürfnisse zu?

Fray Cristobal: Ich glaube, dass ich einfach gar nicht darüber ...