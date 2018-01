Der Mindestlohn soll aufgebessert werden. Bis auf das Patronat hat niemand was dagegen. Und das soll sich mit den Salariatsvertretern verständigen, meint die Politik.

Nicolas Schmit lässt nicht locker. Der LSAP-Politiker und Arbeitsminister hat sich in die erste Reihe der Befürworter einer Anhebung des sozialen Mindestlohns gestellt. Und hebt damit die langjährige Forderung des OGBL nach einer massiven Anhebung des gesetzlichen Grundlohns auf eine neue politische Stufe.

„Es kann nicht sein, dass der unqualifizierte Mindestlohn so nahe an der Armutsgrenze liegt“, betonte Schmit zuletzt erneut auf RTL. Der Mann muss es wissen. Als Arbeitsminister hat er den besten Überblick über die Einkommenslage in der Luxemburger Arbeitswelt, zumindest jenes Teils, der gegen Gehalt arbeitet. Tatsä...