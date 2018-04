Sein beruflicher Parcours, seine Vielseitigkeit und seine genuine Begeisterungsfähigkeit unterscheiden ihn von vielen seiner Parlamentskollegen. Nun verlässt Marcel Oberweis (69) das Abgeordnetenhaus. Mit ihm verliert die CSV-Fraktion ein Original.

Tageblatt: Was war Ihr größter politischer Erfolg?

Marcel Oberweis: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich als Ingenieur ins Parlament einziehen werde. Mein Gedanke dabei war stets, der Energiewende und der Umwelt viel Bedeutung beizumessen. Ich wollte der Natur eine Stimme geben. Alles, was wir Menschen tun, hat ja einen Einfluss auf die Umwelt. Zweitens wollte ich jenen Menschen, mit denen ich im Rahmen von Kooperationsprojekten zu tun habe, eine Stimme geben. Damit ...