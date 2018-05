Der Wahlkampf kommt auf Touren, doch Luxemburgs Parteien wirken austauschbar. Der Philosoph Norbert Campagna sieht gleich an mehreren Stellen Nachholbedarf: blinde Abstimmungstreue in der “Chamber”, programmatische Inhaltslosigkeit, hypokritische Scheindebatten und nationalistische Egoismen. Ein Interview.

Tageblatt: Sie forschen seit Jahrzehnten zur politischen Philosophie, insbesondere zum Liberalismus. Wie stehen Demokratie und Liberalismus zueinander?

Norbert Campagna: Demokratie und Liberalismus stehen in einem Spannungsfeld zueinander. Die Demokratie ist eine Entscheidungsform, in der die Mehrheit des Volkes entscheidet, was passieren soll oder nicht. Liberalismus heißt wiederum, dass man nicht Mehrheiten recht gibt oder nicht. Es gibt im Liberalismus vielmehr bindende Normen, an die sich die Mehrheit halten muss. Der Liberalismus setzt Grenzen der politischen Entscheidungsfähigkeit, während die Demokratie prinzipiell offen ist.

Das heißt?

Mit der Demokratie war Adolf Hitler möglich, mit dem Liberalismus wäre Hitler nicht möglich gewesen, weil er solchen Phänomenen Grenzen setzt. Liberalismus ist heute notwendig, um die Demokratie einzuschränken. Sie entwickelt sich immer stärker in Richtung Populismus.

Was verstehen Sie unter Populismus?

Es wird nach Affekten geurteilt. Beim Liberalismus spielt der Gedanke der Vernunft hingegen eine wichtige Rolle.

Bedeutet das, dass der Liberalismus populistische Phänomene per se ausschließen muss?

Ich bin ein absoluter Anhänger der Ausdrucksfreiheit, wenn man jemanden nicht direkt angreift oder zum Hass aufruft und so weiter. Solange man diskutiert, soll man seine Argumente für eine bestimmte These vorbringen.

Aber ein Kerngedanke des Liberalismus ist die Forderung nach der Aufklärung des Menschen. Dies, damit sie nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen können.

Wie klärt man zeitgemäß auf?

Wir haben heute sehr viele Mittel, mit denen sich die Leute aufklären könnten. Aber prinzipiell ist ein Aufklärungsmangel beobachtbar.

Wie kann man gegen diesen Aufklärungsmangel vorgehen?

Die ...