Eine Mandatsperiode reichte dem Wiltzer “député-maire” Frank Arndt. Der ehemalige Gewerkschafter gewinnt Zeit für sein Bürgermeisteramt, das Parlament büßt an sozioprofessioneller Vielfalt ein. Auf die Doppelbelastung möchte Arndt verzichten. Ein Gespräch mit dem sozialistischen Noch-Abgeordneten.

Zur Person

Fünf Jahre reichen Frank Arndt (58). Bei den Parlamentswahlen im Oktober wird er nicht mehr für die LSAP kandidieren. Er brauche den Stress eines Doppelmandats nicht, sagt der Wiltzer „député-maire“. Die Wahl zwischen Krautmarkt und Wiltzer Rathaus fiel ihm nicht allzu schwer.

Die Arbeit in der Gemeinde sei befriedigender, will man ihre Ergebnisse schneller sehe, sagt der ehemalige OGBL-Abteilungsleiter. Außerdem sei er nahe am Pensionsalter.<...