Ern Schumacher ist ein streitbarer Präsident. Wenn es um die Interessen der “Privatwënzer” in Luxemburg geht, scheut der “Miseler” keine Auseinandersetzung. Ob das neue Agrargesetz oder seiner Ansicht nach ausbleibende Unterstützung der Politik für seinen Berufsstand – so mancher der zuständigen Minister musste ihm Rede und Antwort stehen. Die Zukunft des Nachwuchses in den Winzerbetrieben liegt dem Winzer, der gemeinsam mit seinem Sohn einen Familienbetrieb in Wormeldingen führt, besonders am Herzen.

Eine starke Vertretung für unabhängige Winzer Die Geschichte der OPVI („Organisation professionnelle des vignerons indépendants Asbl.“) geht auf das Jahr 1966 zurück. Bis in den Vierzigerjahren, als die ersten Genossenschaften entstanden, waren die meisten Winzer in Luxemburg als „Privatwënzer“ tätig.

Vor allem in Bezug auf staatliche Unterstützung waren sie auf sich allein gestellt. Damals hieß es, es bestehe kein Interesse seitens des Staates, diesen ...