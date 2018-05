Parvenu presqu’au bout du festival, nous vous livrons quelques réflexions assez personnelles sur les possibilités de couverture médiatique d’un événement qui se répète, d’année en année, sur le pourquoi du cinéma et le contraste entre les salles obscures et le glamour (pas si) ensoleillé dehors, le tout mâtiné de quelques voix recueillies sur le site et aux alentours de celui-ci.

De Jeff Schinker

Dans le train pour Cannes, je finis ma lecture du dernier roman de Peter Stamm, “Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt”. C’est une œuvre étonnante, au cours de laquelle Christoph, le narrateur vieillissant, donne rendez-vous à Lena, une jeune actrice émergente, pour une promenade à travers Stockholm au cours de laquelle il lui révélera qu’il avait, jadis, aimé une jeune femme qui non seulement lui ressemblait comme deux gouttes d’eau, mais qui mena la même existence qu’elle, Lena, mène en ce moment. D’...