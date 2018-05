Von Anke Eisfeld

Seit 2017 kann Cannabis in Deutschland auf Kassenrezept legal als Medikament vom Arzt verschrieben werden. Bereits im Oktober 2017 kündigte Premierminister Xavier Bettel die Legalisierung von medizinischem Cannabis auch für Luxemburg an. Im Parlament wird bereits über den Gesetzesvorschlag diskutiert. Zunächst sollen Cannabis-Medikamente von Krankenhaus-Apotheken an Menschen mit chronischen Schmerzen und Multiple-Sklerose-Patienten, die häufig von der Cannabis-Einnahme profitieren, abgegeben werden können. Wir haben uns mit der deutschen Wissenschaftlerin Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover, über den medizinischen Cannabis-Gebrauch unterhalten.

Tageblatt: Ganz plakativ gefragt: Was ist der Unterschied zwischen dem selbst gedrehten, illegalen Joint und der medizinischen Anwendung von Cannabis?

Kirsten Mü...