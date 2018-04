Der 1. Mai hat in diesem Jahr durch den nahenden Termin der Parlamentswahl einen besonderen Charakter. Vor den Wahlen 2013 hatte der OGBL davon abgeraten, die CSV, die damals eine Austeritätspolitik verteidigte, zu wählen und damit auf den politischen Urnengang eingewirkt. Wir sprachen mit dem Präsidenten der Gewerkschaft u. a. über die Regierungsarbeit der Dreierkoalition.

Tageblatt: Vor einem Jahr startete der OGBL eine Lohnoffensive. Wie präsentiert sich heute die Lage in den Betrieben?

André Roeltgen: Die Löhne hinken noch immer der Produktionsentwicklung hinterher. Einige Betriebe haben positive Tarifabschlüsse unterzeichnet, gesamt betrachtet haben wir immer noch ein reales Lohndefizit. Wir sind also nicht am Ende der Offensive angekommen.

Ein positives Beispiel sind die jüngsten Abschlüsse im Sozialsektor, die allerdings speziell sind, da nach 30 bis 40 Jahren jetzt eine normale ...