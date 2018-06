Die Regierung in Athen krempelt den griechischen Mediensektor um. Erstmals müssen TV-Anstalten Sendelizenzen beantragen. Die audiovisuelle Produktion wird staatlich gefördert. Print ist Vergangenheit.

Sie sind nicht zu übersehen, ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Dutzende Tabloidzeitungen und Magazine begraben die Zeitungskiosks unter sich, Taschen, Plastiksonnenbrillen, Feuerzeuge und andere Billigimporte aus China liegen sozusagen als Beifang bei. Das Angebot übersteigt sichtlich die Nachfrage. Etliche Printprodukte sind in Zellophan eingepackt, Schutz vor Staub und anderem Schmutz, der die Ware noch unverkäuflicher machen würde.

Der griechische Zeitungskonsum ist einer der niedrigsten in Europa. Laut einer Studie des “Reuters Institute for the Study of Journalism” ist die Auflage aller Sonntagszeitungen während einer typischen Woche im Jahr 2018 im Vergleich zu einer typischen Woche vor zehn Jahren um 75 Prozent zurü...