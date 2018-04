Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich zu einem internationalen Konflikt ausgeweitet. Ausländische Mächte ringen in dem Land um Einfluss. Ihnen geht es im Syrien-Konflikt um geopolitische Interessen, aber auch um einen Anteil an Syriens Ölvorkommen, die Eindämmung der eigenen Feinde und um die Wähler in der Heimat. Lediglich chemische Waffen gelten als „rote Linie“. Ein Überblick.

USA – Den USA geht es in Syrien offiziell um einen Sieg über den IS. Seit 2014 flog die US-Armee an der Spitze einer internationalen Koalition Luftangriffe gegen IS-Stellungen. Trump ordnete aber auch Angriffe auf Assads Truppen an. Im April 2017 ließ er als Reaktion ...