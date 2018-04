Nach Premierminister Xavier Bettel durfte Oppositionsführer und CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler am Mittwoch sein eigenes Bild von Luxemburg zeichnen. Er nutzte die Gelegenheit, um ein frühes Wahlprogramm vorzulegen.

„Es ist nicht das Verdienst der Regierung, wenn es dem Land gut geht“: Am Mittwoch ging CSV-Fraktionschef Claude Wiseler nach der Rede zur Lage des Landes von Premierminister Xavier Bettel (DP) in die Gegenoffensive. Wiseler bestreitet nicht, dass es Luxemburg gut geht. Doch wie die CSV schon in der Vergangenheit ...